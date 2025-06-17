Fox News: Трамп распорядился собрать СНБ США в Белом доме

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Американский лидер Дональд Трамп распорядился созвать заседание членов Совета национальной безопасности Белого дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

«Он потребовал от Совета нацбезопасности быть готовыми в Ситуационной комнате после смертоносных выходных на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня. Тель-Авив ударил по Ирану с целью помешать Тегерану в создании собственного ядерного оружия в короткие сроки.

Несмотря на внезапность и определенный успех, Израиль все же не смог достигнуть главной цели: свергнуть нынешний политический режим Ирана, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.