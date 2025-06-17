Fox News: Трамп распорядился собрать СНБ США в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп распорядился созвать заседание членов Совета национальной безопасности Белого дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
«Он потребовал от Совета нацбезопасности быть готовыми в Ситуационной комнате после смертоносных выходных на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.
Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня. Тель-Авив ударил по Ирану с целью помешать Тегерану в создании собственного ядерного оружия в короткие сроки.
Несмотря на внезапность и определенный успех, Израиль все же не смог достигнуть главной цели: свергнуть нынешний политический режим Ирана, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.