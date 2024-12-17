Fox News: Трамп пообещал обсудить вопрос уступок территорий Украины
Трамп пообещал обсудить вопрос уступок территорий Украины «после встречи»
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал обсудить вопрос уступок территорий Украины «после встречи», сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
«Я скажу вам (о передаче территорий. — прим. ред.), когда состоится моя первая встреча», — сказал политик.
При этом Трамп не дал понять, о каком событии и с чьим именно участием может идти речь.
Ранее избранный президент США заявил, что Владимиру Зеленскому следует готовиться к заключению соглашения с Россией.