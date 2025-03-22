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Fox News: Трамп может снять санкции с Турции

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможное снятие санкций США с Турции и одобрение продажи стране истребителей F-16, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

«Трамп выразил интерес к тому, чтобы помочь завершить продажу истребителей F-16 Турции», — говорится в сообщении.

Как глава Белого дома также открыт к продаже Турции истребителей F-35.

Также глава турецкого МИД заявил, что состоявшиеся переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, оказались продуктивными. Страны намерены углубить сотрудничество друг с другом.