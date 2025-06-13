Fox News: Трамп готов защитить Израиль, если Иран ударит в ответ

Президент США Дональд Трамп будет наблюдать за ответными действиями Ирана на удары Израиля. Американский лидер готов будет защитить еврейское государство в случае иранской атаки, сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Центральное командование Вооруженных сил США находится в состоянии повышенной готовности. Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль, если Иран решит атаковать в ответ.

Утверждается, что США пополнили арсенал ракет для израильской системы ПРО «Железный купол».

Американский президент и его команда также связались с союзником на Ближнем Востоке, чтобы сообщить ему, что Вашингтон не вовлечен в нанесении ударов. При этом Трамп надеется на продолжение переговоров с Ираном, несмотря на удары Израиля.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о возмездии. Он сказал, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба».