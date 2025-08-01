«Формирование началось»: Белоруссия разместила бригаду сил у границ с Украиной

По его словам, это решение связано с ситуацией на южном участке: в Белоруссии считают это направление самым беспокойным. Власти рассчитывают закончить формирование до конца года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эти дни находится с рабочим визитом в России. Он уже договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о подключении в случае необходимости к переговорам с Украиной. По его словам, в интересах самого Киева как можно скорее заключить мирное соглашение.

Путин и Лукашенко встретились 1 августа на территории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря: главы двух государств посетили службу в храме Смоленской иконы Божьей матери и ответили на вопросы журналистов.