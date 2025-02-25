Foreign Affairs: Трамп не собирается давить на Россию и Китай

Президент США Дональд Трамп не будет оказывать давление на РФ и КНР в вопросах внутренней политики. Он хочет выстроить более дружелюбную атмосферу между странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Foreign Affairs.

В статье американского журнала сказано, что предшественники Трампа на посту президента США следовали пути «демократизации». Они пытались давить на Россию и Китай в вопросах внутренней политики, из-за чего появилась некая напряженность в отношениях стран.

Трамп же хочет нормализовать атмосферу. По данным журнала, «форма правления в России и Китае не занимает» республиканца. При этом в статье указывается, что источники напряженности все еще сохраняются, но благодаря усилиям Трампа атмосфера в отношениях стран может стать более дружелюбной, а дипломатические контакты могут возобновиться в более активном режиме.

Издание считает, что в результате могут открыться возможности для конкретных договоренностей между США, Россией и Китаем.

Ранее на Западе рассказали, почему Трамп резко поменял отношение к Украине. Это связано с «давним желанием» республиканца нормализовать отношения с РФ.