Forbes: USAID занимало первое место среди спонсоров Минцифры Украины

Американское Агентство по международному развитию (USAID) занимало лидирующую позицию по объему финансирования среди спонсоров Минцифры Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на украинский Forbes.

USAID оплатило в 2023 году более 30 инициатив украинского ведомства на сумму 40,5 млн долларов. Агентство финансировало в том числе составление реестра, фиксирующего якобы нанесенный Россией ущерб. Кроме того, оно оплачивало разработку приложений для электронного бронирования.

Также финансированием Минцифры Украины занимался Евросоюз. Он потратил на это 11,5 млн долларов. Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии оплатило инициативы украинского ведомства на сумму 9,6 млн долларов.

Несколько контрактов с подрядчиками уже приостановлены. В Минцифры Украины в срочном порядке ищут нового спонсора.

Ранее США фактически приостановили деятельность USAID, заморозив проекты по оказанию иностранной помощи, в том числе это коснулось Украины. Между тем Илон Маск обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия и призвал ликвидировать организацию.