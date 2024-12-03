Forbes: Киев отправит в бой элитную бригаду, обученную во Франции и Польше

Украина планирует забросить в приграничный регион РФ элитную бригаду, обученную во Франции и Польше. Ее экипировали гаубицами, танками и минометами для «пиар-наступления», сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes.

В декабре ВСУ могут начать новое наступление на один из приграничных российских регионов либо вновь ударить по Курской области. По данным западных СМИ, Украине важно продемонстрировать свою способность проводить крупные общевойсковые операции до того, как Дональд Трамп официально вернется в Белый дом в качестве президента США.

Подобная «демонстрация» направлена то, чтобы Соединенные Штаты и дальше продолжили выделять помощь Киеву. С этой целью Украина хочет отправить в бой сформированную в мае элитную бригаду — 155-ю механизированную. Ее члены прошли трехмесячное обучение в Польше и Франции.

Под руководством французских инструкторов обучались 2,3 тыс. военнослужащих ВСУ, а под руководством польских — несколько сотен из танкового батальона. Франция оснастила бригаду гаубицами Caesar, машинами разведки AMX-10RC и тяжелыми минометами, а Польша — танк Leopard 2A4. Также они экипировали ВСУ беспилотниками.

Эксперты считают, что одна бригада не переломит ход событий на линии боевого соприкосновения. Ее цель — «пиар-наступление», которое запланировал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее украинское издание сообщило, что ВСУ выдавлены за границу из Курской области. ВС РФ вытеснили противника за границу в Глушковском районе.