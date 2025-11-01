Фонд Ходорковского* спонсирует дочь Невзлина**

«Грант передается фонду в качестве капитала, однако нет никаких ограничений на то, чтобы фонд конвертировал грант в расходуемый доход для использования в целях достижения своих уставных благотворительных задач», — говорится в годовом отчете организации.

Источник гранта — Khodorkovsky Foundation**, одним из руководителей которого является сын Михаила Ходорковского** Павел. В интервью Михаил Ходорковский** заверял, что он лично продолжает руководить работой организации.

Основная задача NGEF* заключается в капиталовложениях в образовательные инициативы для молодых россиян, предусматривающих обучение за рубежом. Фонд* стремится к расширению участия молодежи в общественной жизни посредством организации программ студенческого обмена и образовательных курсов. Также NGFF* оказывает поддержку медиапроектам, придерживающимся оппозиционных взглядов.

Фонд, носящий имя Анастасии Ходорковской**, получает прибыль, вкладывая гранты, выделенные ее отцом, в разнообразные акции на мировых рынках. Общая стоимость инвестиционного портфеля фонда оценивается в 16,7 миллиона фунтов стерлингов.

* Деятельность организации признана нежелательной по решению Минюста РФ.

** Признаны в России иностранными агентами.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.