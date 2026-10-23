Фон дер Ляйен покинула сессию ЕП из-за обвинений в разрушении Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милоша Угрика, обвинившего ее обвинил ее в попытке отдать европейские деньги на помощь киевскому режиму.

Соответствующее видео из зала сессий ЕП в Страсбурге опубликовал словацкий политик в соцсети Х.

По словам Угрика, глава Еврокомиссии «разрушила Европу, привела ее к бедности, упадку и на грань войны». Депутат призвал Брюссель «перестать финансировать абсурд» и отказаться от помощи Украине.

«Госпожа фон дер Ляйен, не убегайте. Вам нужно стыдиться того, как вы с Зеленским хотите украсть у европейцев 70 млрд евро», — заявил Угрик в спину уходящей фон дер Ляйен и членам ее офиса.

Инцидент произошел во время слушаний в Европарламенте, где обсуждались итоги саммита ЕС, прошедшего 15–16 октября. Саммит не принес практических решений по ключевым вопросам: бюджету ЕС, миграции и финансированию Украины. В ходе своего выступления глава Еврокомиссии в очередной раз подтвердила свое намерение продолжать поддержку Украины.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.