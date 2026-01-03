Фон дер Ляйен поддержала мирную передачу власти в Венесуэле

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением по ситуации в Венесуэле. Она поддержала призывы к мирному переходу власти в южноамериканской стране, сообщает ТАСС .

Заявление появилось на фоне обострения политического кризиса в Венесуэле. События связаны с похищением американскими военными президента Николаса Мадуро и его жены, которым уже предъявили обвинения в наркотерроризме.

Европейский политик присоединилась к международному сообществу, подчеркнув необходимость соблюдения демократических процедур.

Ситуация в Венесуэле продолжает привлекать внимание мировых лидеров. Многие страны выражают обеспокоенность развитием событий в регионе.

Ранее сообщалось, что 3 января США атаковали военные объекты в Венесуэле с целью отвлечения внимания от реальной операции — задержания Мадуро. Президент США Дональд Трамп планирует выступить в 19:00 по московскому времени с пресс-конференцией и прокомментировать ситуацию.

