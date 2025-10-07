Фон дер Ляйен: ЕС необходимо внимательно послушать заявления Путина на Валдае

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен порекомендовала жителям ЕС «внимательно послушать» заявления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба Валдай в Сочи. До этого у российского лидера спросили, услышат ли на Западе его слова, тот ответил, что главам иностранных государств самим предстоит решать, как реагировать, сообщает РИА Новости .

Фон дер Ляйен сказала парламентариям на дебатах по поводу вотума недоверия в отношении нее, что Путин возложил вину за продолжение боевых действий с Украиной на Евросоюз.

Президент РФ на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что ответ России на милитаризацию Евросоюза будет весьма убедительным. При этом, Москва сама не была инициатором военного противостояния.

Также президент РФ пошутил, что больше не будет запускать беспилотники в Данию, Францию и в иные части ЕС, куда они могут долететь. Помимо этого, Путин напомнил, что США хотят запретить Евросоюзу приобретать энергоносители у РФ, однако сам Вашингтон их импортирует.

Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходило в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Мероприятие проводилось в 22-й раз.

