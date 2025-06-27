Фон дер Ляйен анонсировала новый транш помощи Киеву
ЕС планирует выделить Украине 11 млрд евро из российских активов
На саммите ЕС в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах выделения Украине дополнительного кредита в размере 11 миллиардов евро, сообщает ТАСС.
Эти средства станут частью масштабной программы поддержки Киева объемом 50 миллиардов евро, финансируемой за счет доходов от реинвестирования замороженных российских активов.
Решение принято в рамках согласованной ранее программы G7. Общая сумма помощи Украине через данный механизм достигнет 50 млрд евро.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что этот шаг демонстрирует «непоколебимую поддержку» ЕС Украины.
Решение вызвало резкую критику со стороны Москвы, где подобные действия президент России Владимир Путин назвал «грабежом».