Фицо: только у Путина есть план решения конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что только президент РФ Владимир Путин может привести к мирному урегулированию украинского конфликта, сообщает « Газета.ru » на телеканал stvr.sk.

Он отметил, что только у президента России есть реальный план прекращения военных действий.

«Я думаю, что единственный, у кого есть реальный план в отношении этой войны, — это президент Путин», — подчеркнул Фицо.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условие для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Оно касается миротворцев.

Путин хочет самостоятельно подобрать список государств, которые отправят миротворцев на Украину. Так, правительство РФ не против, чтобы в зоне СВО появились китайские солдаты.