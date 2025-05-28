Фицо: ЕС может пойти на уступки в вопросе отказа от энергоресурсов из РФ

Словакия намерена добиться уступок со стороны Еврокомиссии в вопросе отказа от энергоресурсов из РФ. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, сообщает РИА Новости .

По словам политика, Словакия «создает давление», чтобы Евросоюз пошел на некоторые уступки, дабы разрешить поставку энергоресурсов из РФ. Фицо заявил о заинтересованности в том, чтобы договориться о них.

«В рамках создаваемого нами давления мы бы могли добиться определенных уступок со стороны Европейской комиссии», — сказал премьер Словакии.

Ранее Фицо раскритиковал антироссийские ограничения. Он заявил, что поддержит референдум об отмене санкций, если его проведут в стране.