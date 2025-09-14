Финский профессор усмотрел провокацию в инциденте с дронами в Польше

Финский политолог Туомас Малинен высказал предположение о возможной попытке украинского руководства использовать инцидент с беспилотниками в Польше для вовлечения НАТО в прямой конфликт с Россией, сообщает «Лента.ру» .

В своем аккаунте в социальной сети X профессор Хельсинкского университета отметил, что на протяжении более года звучат предупреждения о подобных сценариях.

«Скорее всего, мы будем свидетелями того, как Зеленский с использованием захваченных российских беспилотников попытается втянуть НАТО непосредственно в конфликт», — приводит эксперт свою оценку сложившейся ситуации.

В ночь на 10 сентября 2025 года воздушное пространство Польши было нарушено беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). 19 дронов пересекли границу Польши. Часть из них была сбита польскими силами ПВО, что произошло впервые за время конфликта на Украине.

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, дроны не несли взрывчатки и были «пустышками».

Польша подняла истребители и привела в готовность системы ПВО. Было временно закрыто несколько аэропортов, включая аэропорт Варшавы и Люблина. Польша также инициировала консультации по статье 4 НАТО.