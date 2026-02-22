Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки предоставил Украине все доступные вооружения из своих запасов.

«Безусловно. Финляндия отправляет оборонные материалы и помощь для преодоления энергокризиса, но этого недостаточно. Нужно делать больше», — сказала глава финской дипломатии в интервью телекомпании Yle.

Валтонен добавила, что на сегодняшний день главная цель — запустить общеевропейскую программу помощи Украине на 90 млрд евро. Для ее принятия необходимо одобрение всех 27 стран Евросоюза, но Венгрия пока не готова поддержать проект.

Ранее финский президент Александр Стубб призвал Украину продолжать боевые действия против РФ, которая уже «стратегически проиграла». По его словам, Украина якобы уже стала государством ЕС.

