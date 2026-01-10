Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

«Выход Финляндии из Оттавской конвенции по минам вступает в силу сегодня», — говорится в сообщении.

В конце июля прошлого года парламент Финляндии принял решение о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. За выход из договора проголосовали 157 депутатов из 200. Хельсинки уведомили ООО о выходе из Оттавской конвенции 10 июля. Денонсация соглашения вступила в силу через полгода.

3 декабря 1997 года в Канаде была подписана Оттавская конвенция, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. К конвенции присоединились 163 страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.