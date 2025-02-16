Финляндия предложила урегулировать конфликт на Украине в три этапа

Новую инициативу по разрешению российско-украинского конфликта выдвинул президент Финляндии Александр Стубб. Он считает, что установить мир между соседними странами можно в три последовательных шага, пишет РБК .

Начальная стадия плана фокусируется на проведении предварительного диалога между Москвой и Киевом, в ходе которого предлагается не только укрепить военный потенциал украинской стороны, но и рассмотреть возможность ужесточения ограничительных мер в отношении России.

Ключевым моментом второй фазы урегулирования конфликта может стать установление режима тишины под надзором международного контингента наблюдателей, что может способствовать обмену удерживаемыми лицами между сторонами.

Согласно позиции финского президента Стубба, вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс не должно быть предметом мирных переговоров. Вместо этого заключительная фаза диалога должна сфокусироваться на двух ключевых аспектах: определении территориальных границ и формировании системы безопасности для украинской стороны.

Ранее Чехия высказалась, что «План Маршалла» является самым подходящим для восстановления Украины после того, как завершатся боевые действия.