Финляндия может открыть КПП на границе с Россией

Власти Финляндии могут в качестве эксперимента открыть один КПП на границе с РФ этой зимой, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Ilta-Sanomat.

Финские власти могут решиться на такой эксперимент, если оценка угрозы изменится.

Отмечается, что восточная граница не будет открыта полностью. По словам источников, откроют только один пограничный пункт. Причем сделано это будет неожиданно.

Автотранспортные пункты на границе двух стран закрыли в 2023 году из-за притока в Финляндию граждан из третьих стран, в том числе Африки и Ближнего Востока. Ограничения на КПП продлевали уже неоднократно.

В мае глава финского Минобороны Антти Хяккянен допустил, что Финляндия может открыть границу с Россией. По словам министра, КПП на госрубежах могут заработать вновь после принятия закона о беженцах.