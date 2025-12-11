сегодня в 12:29

Financial Times: в последней версии плана нет вывода войск РФ с Донбасса

В последней версии мирного плана Соединенных Штатов не предусматривается вывод российских войск с территории восточной части Донбасса, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Первоначальный мирный план главы Белого дома Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов, предусматривал создание «нейтральной демилитаризованной буферной зоны» после вывода бойцов ВСУ из Донбасса.

Издание подчеркивает, что территориальный спор представляет собой значительное препятствие, которое может сорвать заключение мирного соглашения. Москва и Вашингтон настаивают на том, чтобы Киев полностью вывел свои войска из Донбасса.

Представители администрации Трампа, включая специального посланника США Стива Уиткоффа, в последние недели активно продвигали идею «обмена территориями» как неизбежную составляющую любого мирного договора между Россией и Украиной.

Ранее стало известно, что Киев передал администрации президента США Дональда Трампа ответ на последние предложения Вашингтона по урегулированию российско-украинского конфликта. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, американский мирный план требует дальнейших обсуждений по наиболее острым вопросам.

