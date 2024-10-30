Financial Times: Россия и Украина договариваются не атаковать энергообъекты
Москва и Киев обсуждают в Катаре возможность отмены атак на энергообъекты
Москва и Киев обсуждают в Катаре возможность взаимной отмены атак на энергетические объекты, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.
«Россия и Украина ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, а посредником выступает Катар». — сказано в публикации.
Авторы статьи утверждают, что российские переговорщики якобы не согласятся на сделку, пока ВСУ не покинет Курскую область.
Ранее Владимир Зеленский назвал «первым шагом» к прекращению конфликта России и Украины отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.