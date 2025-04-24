Филиппо ответил на пост Трампа о срыве Зеленским мирных переговоров с Россией
Филиппо: Трамп разнес Зеленского в пух и прах за его нежелание вести диалог с РФ
Фото - © Thomas Bresson. Собственная работа, CC BY 4.0/Wikipedia.org
Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал пост президента США Дональда Трампа о срыве украинским лидером Владимиром Зеленским мирных переговоров с Россией, сообщает RT.
«В своей социальной сети Truth Social Трамп… разнес Зеленского в пух и прах и как никогда разоблачил человека, который отказывается от мира!» — написал Филиппо в соцсети X.
Это заявление политика последовало за публикацией Трампа, где утверждалось, что именно твердая позиция Зеленского по вопросу Крыма является препятствием для продвижения диалога с Россией.
Ранее Филиппо рассказывал, что представители Трампа унизили французского президента Эммануэля Макрона на встрече в Париже.