Филиппо ответил на пост Трампа о срыве Зеленским мирных переговоров с Россией

Филиппо: Трамп разнес Зеленского в пух и прах за его нежелание вести диалог с РФ

«В своей социальной сети Truth Social Трамп… разнес Зеленского в пух и прах и как никогда разоблачил человека, который отказывается от мира!» — написал Филиппо в соцсети X.

Это заявление политика последовало за публикацией Трампа, где утверждалось, что именно твердая позиция Зеленского по вопросу Крыма является препятствием для продвижения диалога с Россией.

Ранее Филиппо рассказывал, что представители Трампа унизили французского президента Эммануэля Макрона на встрече в Париже.