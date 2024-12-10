Филиппо: французских солдат хотят отправить на Украину

«Во взрывоопасной обстановке, созданной „ястребами“ во всем мире до прихода к власти Трампа,… возможно, Макрон и Зеленский ускорят дело и французские солдаты поедут на Украину», — написал политик в соцсети Х, его слова приводит RT.

Ранее Зеленский, избранный президент США Дональд Трамп и Макрон встречались в Париже. Переговоры длились немногим более получаса.

По итогам встречи Зеленский заявил, что с Трампом «нет смысла что-то обсуждать» и объявил о намерении связаться с Джо Байденом по вопросу получения приглашения в НАТО.