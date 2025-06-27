Филимонов назвал ажиотаж вокруг монумента Сталину искусственно раздутым
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию вокруг памятника Иосифу Сталину в музее «Вологодская ссылка», заявив, что монумент останется на своем месте.
По словам главы региона, текущее обсуждение касается исключительно юридических формальностей оформления документов, а не судьбы самого памятника.
«Странный ажиотаж на ровном месте пытались раздуть вокруг этого вопроса. Спешу успокоить фантазёров — объект вне обсуждения. Будет стоять», — отметил Филимонов.
Министерство культуры области и юридический блока правительства региона работают с правовыми нюансами, добавил глава региона.
Ранее в Вологодской области прокуратура региона потребовала признать недействительным контракт на 10,5 млн рублей, заключенный между музеем-заповедником «Вологодская ссылка» и индивидуальной предпринимательницей Екатериной Ложеницыной. Мотивы ведомства не озвучивались.
В последнее время в России наблюдается волна установки памятников и мемориальных досок Сталину. Так, в Москве к 90-летию метрополитена на станции «Таганская» появился рельеф с изображением советского лидера.