Филимонов назвал ажиотаж вокруг монумента Сталину искусственно раздутым

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию вокруг памятника Иосифу Сталину в музее «Вологодская ссылка», заявив, что монумент останется на своем месте.

По словам главы региона, текущее обсуждение касается исключительно юридических формальностей оформления документов, а не судьбы самого памятника.

«Странный ажиотаж на ровном месте пытались раздуть вокруг этого вопроса. Спешу успокоить фантазёров — объект вне обсуждения. Будет стоять», — отметил Филимонов.

Министерство культуры области и юридический блока правительства региона работают с правовыми нюансами, добавил глава региона.

Ранее в Вологодской области прокуратура региона потребовала признать недействительным контракт на 10,5 млн рублей, заключенный между музеем-заповедником «Вологодская ссылка» и индивидуальной предпринимательницей Екатериной Ложеницыной. Мотивы ведомства не озвучивались.

В последнее время в России наблюдается волна установки памятников и мемориальных досок Сталину. Так, в Москве к 90-летию метрополитена на станции «Таганская» появился рельеф с изображением советского лидера.