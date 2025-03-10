Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс воевал в рядах Вооруженных сил Украины с 2022 года, сообщает RT со ссылкой на газету Le Figaro.

Отмечается, что мужчина находился на территории Украины три года, при этом два с половиной года он воевал «на самых кровопролитных фронтах».

Нейт Вэнс ушел из рядов ВСУ в начале января, за несколько дней до вступления своего кузена в должность. Он заявил, что разочарован взглядами Джей Ди Вэнса относительно конфликта на Украине.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о разработке мирного договора по украинскому кризису.

По его словам, Вашингтон взаимодействует с Москвой в целях достижения соглашения о мире, направленного на урегулирование украинского конфликта.