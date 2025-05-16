Фидан остался в помещении переговоров РФ и Украины после вступительного слова

Глава МИД Турции Хакан Фидан не стал покидать зал после произнесения вступительного слова на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. Стороны встречаются без журналистов, рассказал РИА Новости источник, близкий к переговорам.

Трехсторонняя встреча России, Украины и Турции проходит 16 мая. С делегациями работает руководитель турецкой разведки Ибрагим Калын.

Во вступительной речи Фидан сказал, что Турция убеждена — переговоры между делегациями из РФ и Украины могут привести к завершению конфликта. Но только в том случае, если Москва и Киев продемонстрируют конструктивный подход.

Перед встречей с украинской стороной, глава российской делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский провел переговоры с представителями Соединенных Штатов. Затем он отправился на встречу с киевскими чиновниками.