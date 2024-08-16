ФБР обыскало американское поместье ведущего Первого канала Дмитрия Саймса

Агенты американского Федерального бюро расследований (ФБР) организовали обыск особняка, которым в США владеет политолог и телеведущий Первого канала Дмитрий Саймс, сообщает РБК со ссылкой на Rappahannock News.

Разрешение на такие действия силовики получили от суда. Обыск, по словам соседа Саймса, прошел 13 августа. Агенты ФБР сначала обыскивали поместье, а затем вывозили из него личные вещи журналиста.

Саймс отметил, что сейчас он не в США. Тем не менее об обысках его не уведомляли.

Согласно данным из документов в окружном суде округа Раппаханнок, площадь участка составляла 536,6 тыс. квадратных метров. Саймс приобрел его в 2021 году. Сумма сделки составила 1,63 млн долларов.

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