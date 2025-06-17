Fars: чиновникам Ирана запретили пользоваться подключенными к Сети устройствами

Высокопоставленным иранским чиновникам запретили пользоваться гаджетами, которые подключены к общим сетям коммуникации, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Fars.

Речь идет только о чиновниках, которые занимают высокопоставленные посты или имеют отношение к службам охраны. Им теперь нельзя пользоваться устройствами, которые подключены к общей Сети.

Соответствующий запрет выставило управление по кибербезопасности. Предполагается, что это сделано для того, чтобы защитить секретную информацию от утечек в связи с накалившимся конфликтом с Израилем.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня. Тогда Тель-Авив ударил по Ирану с целью нарушить планы Тегерана по созданию собственного ядерного оружия за короткие сроки. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что его не пугает возможное начало полномасштабной войны в регионе, так как главная цель — не дать Ирану шанс завладеть ядерным оружием.

Спустя несколько дней Трамп заявил, что даст Ирану «последний шанс» сесть за стол переговоров на фоне эскалации конфликта с Израилем.