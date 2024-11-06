Евросоюзу придется терпеть Трампа 4 года

Из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США Евросоюзу придется 4 года терпеть курс республиканцев, иного маневра им не останется. Об этом сообщил РИАМО ведущий научный сотрудник центра исследований проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин.

Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах-2024 и назвал себя новым президентом США на встрече со сторонниками в Палм-Бич. Лидеры разных стран также начали поздравлять Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

«Я думаю, что Евросоюз возьмет таймаут и будет терпеть, понятно, что особого пространства для маневра у него не будет. Он будет считать, что 4 года придется потерпеть, а потом все встанет на свои места. Я уверен, что он займет именно такую позицию», — сказал Блохин.

Политолог считает, что в свое президентство Трамп переложит на Евросоюз траты на поддержку Украины и сконцентрируется на сдерживании своего главного геополитического соперника — Китая.