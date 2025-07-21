Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует выдвинуть кандидатуру российского президента Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, считает член думского комитета по обороне Андрей Колесник. Парламентарий уверен, что сейчас глава России спасает европейский континент, потому что после всех угроз в адрес России «Европы уже не должно существовать», сообщает Lenta.ru .

По мнению Колесника, угрожающие заявления в адрес российского государства, которые озвучивают американские политики и военные, помешают президенту США Дональду Трампу получить Нобелевскую премию. Эту награду, как полагает законодатель, необходимо вручить главе Российской Федерации.

«Наш президент проявляет железную выдержку. Я думаю, что в связи с этим надо ему предложить Нобелевскую премию мира. И подать [его кандидатуру] должен Евросоюз, в частности Урсула фон дер Ляйен», — высказался Колесник.

Двумя неделями ранее, 8 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу, что выдвинул его на Нобелевскую премию мира. До этого, 21 июня, правительство Пакистана также предлагало наградить республиканца этой наградой.