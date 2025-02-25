Евросоюз собирается убедить Индию поддержать санкции против России

Индия не присоединилась к новому пакету санкций Евросоюза против России, но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена переубедить премьер-министра Индии Нарендру Моди в принятом решении и все-таки поддержать санкционное давление на Москву, пишет РБК .

Фон дер Ляйен намерена в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обратиться к нему с просьбой помочь в обеспечении санкций против России. МИД Индии пока никак не стал комментировать распространившуюся в Сети информацию.

С 27 по 28 февраля группа еврокомиссаров приедет в Нью-Дели, где фон дер Ляйен и попробует переубедить Индию.

Европейский союз стремится к ужесточению антироссийских мер, при этом видит в Индии потенциального посредника для достижения стабильного мира в украинском конфликте. На предстоящих переговорах особое внимание будет уделено вопросам торговых барьеров — в частности, высоким индийским пошлинам на европейскую продукцию, включая автомобильный сектор и алкогольные напитки. Стороны также обсудят возможности расширения взаимного доступа к рынкам.