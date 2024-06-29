Евросоюз скопировал санкции против России и ввел их в отношении Белоруссии
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Брюссель заявил, что вынужденно ввел аналогичные санкции в отношении Белоруссии, чтобы якобы пресечь обход действующих ограничений в отношении России, сообщает РБК.
Так, в отношении Белоруссии скопировали ограничения на поставки товаров и технологий двойного назначения, предметов роскоши и технологий морской навигации. Минску запретили осуществлять импорт золота и бриллиантов, а также гелия, угля и сырой нефти.
Под запретом оказались в том числе аудиторские и консалтинговые услуги. Ограничения в грузоперевозках также планируют расширить.
В Белоруссию планируют запретить реэкспорт чувствительных технологий, оружия и боеприпасов. Экспортеры из Европы будут обязаны это прописывать в своих контрактах.
Ранее сообщалось, что в Европе значительно подорожал газ. Это связано с антироссийскими санкциями.