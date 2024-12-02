Евросоюз прокомментировал вопрос отправки армий на Украину

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Итконен: Евросоюз пока не отправляет войска на Украину, но «все опции на столе»

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анна-Кайса Итконен заявила, что страны ЕС пока не приняли единогласного решения об отправке своих войск на Украину. Однако, по ее словам, в этом вопросе рассматриваются все варианты, сообщает ТАСС .

Дипломат отметила, что для отправки армий на Украину соответствующее решение должны поддержать все страны блока. Такого решения в данный момент нет, указала Итконен.

Вместе с тем во внешнеполитической службе отметили, что Евросоюз продолжит помогать Украине «столько, сколько понадобится».

«Все опции на столе», — сказала Итконен в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель счел, что конфликт на Украине завершится после того, как Европейский союз прекратит предоставлять помощь Киеву.