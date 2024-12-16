Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России

В Европейском союзе (ЕС) утвердили 15-й пакет ограничительных мер в отношении Российской Федерации. В новый пакет ограничений вошли 54 физлица и 32 организации, в том числе из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, сообщается на сайте совета Евросоюза.

По мнению европейских чиновников, данные компании участвуют в схемах обхода торговых ограничений и занимаются поставками в Россию продукции, которая может быть использована в военных целях.

Также в рамках мер, направленных против «теневого флота», под санкции попали 52 судна из третьих стран. Согласно заявлению Брюсселя, данные суда используются для обхода механизма ограничения цен на нефть, поддержки российского энергетического сектора или вывоза зерна с новых регионов РФ.

Ранее стало известно, что ЕС подготовил санкции за якобы «гибридную деятельность» против 16 граждан России, Грузии и Молдавии. При этом список пока держится в секрете.