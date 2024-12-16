ЕС введет санкции за против 16 россиян, грузин и молдаван за гибридные действия

ЕС подготовил санкции за якобы «гибридную деятельность» против 16 граждан России, Грузии и Молдавии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио.

Отмечается, что список пока засекречен. Однако известно, что в первую группу попали 16 человек, большая часть из которых граждане РФ, а также представители Молдавии и Грузии.

Отмечается, что в санкционном списке есть сотрудники спецслужб, военные, предприниматели, эксперты, журналисты и несколько организаций.

Ранее о расширении санкционного пакета заявило венгерское председательство в совете ЕС в соцсети X. Под новые ограничения попадает больше лиц и организаций.

Также в ЕС сообщили, что 15-й пакет нацелен на организации в РФ и третьих странах, которые «способствуют совершенствованию России путем обхода экспортных ограничений».