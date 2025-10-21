Евросоюз объявил о планах создать специальный трибунал для расследования действий России на Украине, выделив на проект 10 миллионов евро. Инициативу поддержали 25 стран ЕС из 27, однако эксперты и российские официальные лица считают ее бесперспективной, сообщает Общественное Телевидение России .

Обсуждение идеи трибунала началось еще в начале спецоперации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру при Совете Европы, который Россия покинула в 2022 году. Генсек организации Ален Берсе подтвердил готовность начать работу, но сроки не уточнил. В октябре Берсе заявил, что подготовка к созданию трибунала идет максимально быстро.

Политолог Юрий Светов считает, что ЕС таким образом пытается доказать вину Москвы и заставить ее платить Киеву. Он отметил, что Россия не будет реагировать на создание трибунала, а МИД РФ назвал инициативу «междусобойчиком» без юрисдикции над Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отверг обвинения в военных преступлениях.

В самом ЕС идея трибунала подвергается критике. Польское издание Do Rzeczy назвало инициативу абсурдной и бесполезной, отметив, что международный трибунал может работать только при согласии страны или после ее поражения в войне. Автор статьи подчеркнул, что решения такого суда останутся лишь на бумаге и не повлияют на реальные события.

