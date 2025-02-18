Евросоюз ответил, отменит ли санкции против России

Евросоюз отказался отменять санкции против России, если это сделают США

Евросоюз не намерен отменять антироссийские санкции, если на такой шаг пойдут США. Блок продолжит вести собственную санкционную политику и введет 16-й пакет антироссийских рестрикций, сообщает РИА Новости со ссылкой на еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса.

Политик, отвечая на вопрос о перспективах снятия санкций, заявил, что Европейскому союзу нужно «взять вопросы собственной безопасности в свои руки» в связи с политикой новых властей США. По словам Домбровскиса, в Брюсселе продолжают вести работу над новым пакетом рестрикций против России.

Ранее «Большая семерка» заявила о готовности ввести новые антироссийские санкции, если Москва не проявит «добросовестные усилия» для переговоров по урегулированию на Украине. Евродипломаты также сообщали о готовности предоставлять Украине деньги из замороженных российских активов.

Ранее РИАМО рассказывало, что будет с деньгами россиян, заблокированными на Западе.