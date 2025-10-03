Евросоюз на год продлил санкции против 47 россиян

В связи с обвинениями в осуществлении так называемой гибридной деятельности, Евросоюз принял решение о продлении на один год действия ограничительных мер в отношении России, сообщает ТАСС .

Согласно официальному заявлению Совета ЕС, ограничения, связанные с предполагаемой «непрекращающейся гибридной активностью» со стороны России, остаются в силе до 9 октября 2026 года.

Данный санкционный механизм, введенный в действие 8 октября 2024 года в дополнение к основным пакетам санкций ЕС, направленным против РФ, предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в страны Евросоюза для 47 физических и 15 юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Британия потратила на анализ эффективности антироссийских санкций 1 млн долларов.

