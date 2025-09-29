Великобритания потратила $1 млн на анализ эффективности антироссийских санкций

Правительство Великобритании в 2024–2025 годах выделило около 1 млн долларов на исследования, чтобы оценить влияние антироссийских санкций на экономику страны и выяснить их эффективность, сообщает RT .

В 2024–2025 годах власти Великобритании потратили не менее 756 тыс. фунтов стерлингов (около 1 млн долларов) на анализ эффективности собственных санкций против России. Целью исследований было определить, какой ущерб ограничения наносят российской и британской экономикам, а также оценить механизмы обхода санкций.

Согласно документам портала госзакупок, бюджет исследований был распределен между двумя компаниями — Themis International Services Limited и Deloitte. В январе 2025 года Лондон заключил контракт с Themis на 85 тыс. фунтов стерлингов для проведения качественного анализа влияния санкций на российский рынок бизнес-услуг. В рамках проекта подрядчик организовал серию закрытых круглых столов и интервью с представителями компаний, чтобы выяснить, как санкции повлияли на активы и персонал, а также какие препятствия возникли при уходе британских компаний из России.

Второе исследование, стоимостью 671 тыс. фунтов стерлингов, выполнила компания Deloitte по заказу министерства иностранных дел Великобритании. Оно было посвящено оценке отношения британских фирм к санкционной политике и включало две волны опросов среди частного сектора и негосударственных организаций. Каждый опрос охватил не менее 3 тыс. организаций. Результаты обоих исследований не были опубликованы.

Экономист Дмитрий Алексеев отметил, что такие отчеты необходимы Лондону для понимания реального эффекта санкций и служат политическим оправданием перед парламентом и союзниками. Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев добавил, что для британских фондов ситуация с замороженными инвестициями в России стала крайне болезненной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.