Евросоюз может ввести санкции против российского СПГ

Евросоюз может ввести новый пакет антироссийских санкций, в частности, предусматриваются меры против сжиженного природного газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Страны ЕС могут перейти к обсуждению новых санкций против Москвы в январе, когда закончится срок председательства Венгрии в Евросоюзе.

По данным издания, премьер Венгрии Виктора Орбана смог завершить дискуссии об антироссийских ограничениях.

В январе Венгрию сменит Польша и обсуждение новых рестрикций могут возобновить, указано в публикации.

Ранее сообщалось, что Россия займет 20-25% мирового рынка СПГ после 2035 года, не обращая внимания на ограничительные меры.