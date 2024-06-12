Евросоюз ищет пути ограничения деятельности российского «Совкомфлота»

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«Совкомфлот» может попасть под европейские санкции

Российская компания «Совкомфлот» может попасть под европейские санкции, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Европейский союз предлагает ввести санкции против российского гиганта „Совкомфлота“, занимающегося транспортировкой нефти», — указано в публикации.

Ограничения могут ввести против 13 судов, которые якобы перевозят товары для оборонной промышленности страны и энергетического сектора.

Ранее США анонсировали новые экспортные санкции против России.