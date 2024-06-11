Вашингтон пригрозил Москве перекрыть экспорт

сегодня в 22:58

США готовы обнародовать новые санкции против России, они включат в себя ограничение экспорта, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Представитель американской администрации уточнил, что «чувствительные» для Москвы ограничения будут обнародованы уже на этой неделе, передает слова Кирби РИА Новости.

Чиновник отметил, что новые санкции и меры экспортного контроля коснутся компаний, которые, помогают России завозить продукцию для оборонной промышленности и важных предприятий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва остается важным игроком в мировой экономике, не смотря на введенные санкции.