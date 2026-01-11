Евросоюз боится, что США получат Гренландию по украинской сделке

Представители Евросоюза выражают обеспокоенность относительно возможного стремления президента США Дональда Трампа заполучить Гренландию в рамках соглашения по украинскому конфликту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

В статье отмечается, что некоторые должностные лица в Европе опасаются, что команда Трампа может попытаться приобрести Гренландию в более широкой сделке по Украине.

Высокопоставленный сотрудник администрации Белого дома заявил, что вероятность немедленной реализации подобной договоренности со стороны Трампа маленькая, однако ситуация может измениться в любой момент.

«Это как деловая сделка», — прокомментировал чиновник в интервью изданию.

Ранее британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на осведомленные источники, сообщил о поручении Трампа разработать план по взятию под контроль Гренландии. В свою очередь, газета Telegraph писала о подготовке Евросоюзом санкций в отношении американских компаний в случае, если Вашингтон не откажется от притязаний на остров. В качестве альтернативного решения Великобритания проводит консультации с другими европейскими странами о размещении на территории острова миссии НАТО.

При этом сообщалось, что у Евросоюза нет плана на случай, если США действительно попытаются взять под контроль Гренландию. Также у ЕС отсутствует план по предотвращению подкупа жителей Гренландии или давления на автономию с целью выхода из состава Дании, что, как предполагается, с большей вероятностью может произойти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.