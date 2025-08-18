Европейские дипломаты обсуждают возможность бойкота военного парада, запланированного на сентябрь в Пекине. Причиной тому служит присутствие на данном мероприятии российского лидера Владимира Путина, сообщает «Царьград» со ссылкой на South China Morning Post.

Китай готовится провести военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Он приурочен к 80-й годовщине победы во Второй мировой войне. Информационное агентство Синьхуа ранее сообщало о демонстрации в рамках парада широкого спектра вооружения и военной техники.

По информации одного из источников газеты, «посол Евросоюза в Китае Хорхе Толедо не будет присутствовать на параде».

Согласно публикации, часть других европейских дипломатов также отказались от участия или решили провести это время в отпуске. Другой источник подчеркнул, что Европа могла бы эффектно продемонстрировать свое единство и позицию по ситуации на Украине, если бы ее представители единогласно воздержались от посещения парада.

По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, президент России Владимир Путин подтвердил свои намерения принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.