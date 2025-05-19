Европейские лидеры обсудили с Трампом Украину перед его разговором с Путиным

Премьер-министры Италии Джорджа Мелони и Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон организовали с американским главой Дональдом Трампом консультации перед его грядущими телефонными переговорами с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости .

Мелони заявила, что Италия и ее европейские партнеры поддерживают усилия Трампа по установлению справедливого, а также прочного мира на Украине. Она считает, что нужно немедленное и безоговорочное прекращение огня.

Итальянский премьер продемонстрировала признательность за то, что Украина показала готовность к диалогу. Она еще раз сказала, что надеется на «серьезное участие Москвы» в переговорах, которые могут привести к миру.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку телефонного разговора главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Он пройдет 19 мая.