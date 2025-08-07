Европейские чиновники растерялись из-за новостей о встрече Путина и Трампа

После того как помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на следующей неделе может состояться встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, европейские чиновники стали испытывать смятение. Высокопоставленные лица Евросоюза растерялись, пишет РБК со ссылкой на The Washington Post.

«Несмотря на все свои заявления, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. До сих пор. Ноль, ничего», — заявил один из источников иностранного СМИ.

Европейские чиновники находятся в растерянности, так как информацию о подготовке к встрече Путина и Трампа подтвердили в Кремле. По словам Ушакова, место предстоящих переговоров уже согласовано, но раскрыто общественности будет позднее.

Стоит отметить, что личной встречи Путина и Трампа не было с 2019 года. В последний раз они лично виделись на саммите G20 в японской Осаке. С начала 2025 года президенты США и России шесть раз говорили по телефону. Первый звонок после возвращения Трампа в Белый дом состоялся 12 февраля, а последний — 3 июля.

После июльского разговора американский президент открыто выразил разочарование отсутствием прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Трамп установил крайний срок — 8 августа. Если до этой даты ситуация не изменится, он обещает ввести «стопроцентные» дополнительные пошлины не только на российские товары, но и на продукцию стран, торгующих с Россией. Москва же считает все западные санкции нарушением международного права.