Согласно информации, опубликованной порталом Unherd , вместо рассмотрения вариантов военного вмешательства в украинский конфликт европейским странам следует пересмотреть свою стратегию. Издание предлагает альтернативный подход, заключающийся в обеспечении вооруженного нейтралитета для Киева, пишет Газета.ru .

Брюссель мог бы сконцентрироваться на достижении более реалистичного и выполнимого результата для Украины, отказавшись от идеи отправки миротворческого контингента. По мнению Unherd, нынешнее стремление европейских стран к силовому решению проблемы является ошибочным и требует пересмотра в пользу более прагматичного подхода.

Украина, в случае принятия вооруженного нейтралитета, не получит размещения иностранных военных контингентов или внешних гарантий безопасности на своей территории, однако это не означает отсутствие защиты. Такой статус предполагает, что страна будет обладать достаточным военным потенциалом для самообороны.

По мнению представителя российского парламента Юрия Нестеренко, высказанному в конце марта, идеи о направлении миротворческого контингента в украинский регион лишены рациональности, поскольку могут спровоцировать конфронтацию между Россией и Североатлантическим альянсом.