Европа рассматривает возможность смягчения санкций в адрес России

сегодня в 18:17

В европейских кругах обсуждается перспектива ослабления санкционного давления на Россию в случае заключения мирного соглашения по украинскому конфликту, сообщает «Царьград» со ссылкой на Sky News.

«Стороны, поддерживающие Украину, рассматривают возможность постепенного ослабления санкционных мер против России, если удастся достичь соглашения о полном прекращении огня», — отмечается в материале.

Сообщается, что в Европе возлагают надежды на введение 15-дневного перемирия, которое начнет дейстововать незамедлительно.

Ранее издание Politico указывало, что Киев выдвинул пять ключевых условий для урегулирования российско-украинского конфликта, среди которых — сохранение действующих санкций в отношении России.