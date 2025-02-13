Европа может выражать протесты против сближения РФ и США - политолог

Европейские политики, традиционно настороженные по отношению к Кремлю, вероятно, будут выражать протест против любой попытки сближения между США и Россией, особенно в контексте Украины. Их возмущение будет не только обусловлено текущими реалиями, но и политикой, нацеленной на поддержание санкционного давления на Россию. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов.

В то же время следует учитывать, что некоторые политики в Европе осознают необходимость поддержания диалога и экономических связей с Россией. И их голоса звучат все громче на фоне продолжающихся европейских кризисов.

«Откровенно говоря, старая-добрая Европа просто пытается сопротивляться новой американской администрации. (Американский лидер Дональд - ред.) Трамп, который принимает политические решения через призму экономики, не совсем вписывается в их консервативную политическую культуру», - сказал Котов.

Однако будут в ЕС сопротивляться или нет, не имеет никакого значения. США создали такие условия, когда практически вся европейская экономика и сфера безопасности находятся в зависимости от американских корпораций и действующей администрации.

«В таких условиях долго возмущаться невозможно. Отстаивать свои интересы европейцам тоже долго не получится. Думаю, что через некоторое время Трамп так или иначе надавит на руководство ЕС и отдельных государств Европы, чтобы сменить их позицию по поводу Украинского кризиса», - добавил политолог.

По словам эксперта, давить будет быстро, жестко и с большим удовольствием. Зная Трампа, следует ожидать, что он убьет сразу двух зайцев: улучшит условия для американского бизнеса в ЕС, и только потом, под предлогом небольших смягчений продавит нужные ему решения. За месяц его президентства такая политика уже стала классической.